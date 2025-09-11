Social
giovedì11 settembre2025
giovedì11 settembre2025
Luana Costa
Luana CostaGiornalista

Laureata con il massimo dei voti in Scienze della Comunicazione e della Conoscenza all’Università degli studi della Calabria di Cosenza, già a partire dall’anno successivo dal conseguimento dalla laurea intraprende l’attività giornalistica. Risalgono alla primavera del 2012 i primi articoli pubblicati sulle colonne della pagina catanzarese della Gazzetta del Sud, testata sotto la cui ala inizia a prendere confidenza con la professione. Con il trascorrere degli anni passa dai resoconti delle conferenze stampa e dei convegni alla realizzazione di inchieste su temi specifici quali sanità, rifiuti, politica, società municipalizzate e vertenze sindacali. 

Nel luglio del 2015 ottiene l’abilitazione allo svolgimento della professione certificata dall'iscrizione al relativo albo regionale dei giornalisti pubblicisti. A partire da gennaio del 2016 e fino al febbraio del 2017 è stata corrispondente da Catanzaro del quotidiano online Zoom24 con sede a Vibo Valentia. Oltre ad allagare le competenze anche alla sfera della cronaca, l’esperienza è risultata utile ai fini del confezionamento di notizie indirizzate ad una realtà più immediata e dinamica qual è il web.

 

Nel giugno del 2016 stringe una nuova collaborazione con la casa editrice Golfarelli con sede a Bologna, che cura la pubblicazione di periodici e riviste di settore. L’attività che tuttora svolge consiste nella redazione di testi e nella preparazione di interviste capaci di far emergere realtà imprenditoriali di successo nel panorama nazionale.

Cronaca

Non solo Vibo, continua la fuga di medici cubani dagli ospedali calabresi: nuovo caso a Lamezia

4 settembre 2025
Ore 15:08
Non solo Vibo, continua la fuga di medici cubani dagli ospedali calabresi: nuovo caso a Lamezia
Cronaca

Emergenza incendi nel Vibonese, in arrivo rinforzi dalla Toscana. Situazione critica anche nel Cosentino

26 luglio 2025
Ore 12:43
Emergenza incendi nel Vibonese, in arrivo rinforzi dalla Toscana. Situazione critica anche nel Cosentino
Cronaca

Occhiuto indagato, interrogatorio di quasi 5 ore per il governatore: «Ho chiarito ogni cosa» - VIDEO

23 luglio 2025
Ore 15:21
Cronaca

Mare inquinato, Goletta Verde fa arrabbiare la Regione: «Oltraggioso, danno per la Calabria. I dati di Arpacal sono un'altra cosa»

17 luglio 2025
Ore 15:31
Mare inquinato, Goletta Verde fa arrabbiare la Regione: «Oltraggioso, danno per la Calabria. I dati di Arpacal sono un'altra cosa»
Cronaca

Operazioni abusive di cataratta e bigliettini con le coordinate bancarie ai pazienti dell'intramoenia: le accuse all'oculista arrestato a Catanzaro insieme ad altri medici

16 luglio 2025
Ore 17:29
Operazioni abusive di cataratta e bigliettini con le coordinate bancarie ai pazienti dell'intramoenia: le accuse all'oculista arrestato a Catanzaro insieme ad altri medici
Cronaca

Medici arrestati a Catanzaro, ci sono anche un cardiologo e un gastroenterologo: così avrebbero dirottato i pazienti verso i loro studi privati

15 luglio 2025
Ore 19:43
Medici arrestati a Catanzaro, ci sono anche un cardiologo e un gastroenterologo: così avrebbero dirottato i pazienti verso i loro studi privati
Cronaca

Medici e infermieri arrestati a Catanzaro, ecco come funzionava il sistema sanitario parallelo secondo la Procura: interventi abusivi, incassi in nero e liste d’attesa saltate

15 luglio 2025
Ore 17:59
Medici e infermieri arrestati a Catanzaro, ecco come funzionava il sistema sanitario parallelo secondo la Procura: interventi abusivi, incassi in nero e liste d’attesa saltate
Cronaca

Sanità privata e amici "pubblici", il sistema Daffinà secondo la Procura: consulenze fittizie, rete di relazioni e scambi di favori

11 luglio 2025
Ore 08:17
Sanità privata e amici \"pubblici\", il sistema Daffinà secondo la Procura: consulenze fittizie, rete di relazioni e scambi di favori
Cronaca

Daffinà avrebbe favorito le cliniche private in cambio di incarichi alle sue società: le accuse al commercialista vibonese vicino a Occhiuto

10 luglio 2025
Ore 12:23
Daffinà avrebbe favorito le cliniche private in cambio di incarichi alle sue società: le accuse al commercialista vibonese vicino a Occhiuto
Cronaca

Bufera giudiziaria sulla Regione, tra gli indagati anche un giornalista e un docente universitario vibonesi

7 luglio 2025
Ore 13:13
Bufera giudiziaria sulla Regione, tra gli indagati anche un giornalista e un docente universitario vibonesi