Social
giovedì11 settembre2025
giovedì11 settembre2025
Monica La Torre
Monica La TorreGiornalista

Monica La Torre, padre calabrese e madre umbra, nasce a Tropea 50 anni fa. Nenache cinquenne, è costretta da un destino avverso ad emigrare in una ridente cittadina tra Assisi e Spoleto, nel regno di Don Matteo. Passa gli ultimi 46 anni a lamentarsi per questa sorte ria, senza riuscire a trovare una scusa valida per ri-trasferirsi. Di mestiere fa la nostalgica. Nei ritagli di tempo si è laureata, ha cambiato un numero imprecisato di lavori, ha imparato a memoria le uscite della Salerno Reggio Calabria, attraversato a nuoto lo stretto di Messina, rovinato la giovinezza con vent'anni di partita IVA. Senza merito alcuno, è circondata di persone belle, che ne sopportano il pianto greco da emigrata inconsolabile. E' malata di mare ed happy hour. Tutti sanno che convive con due vizi innominabili. Quella cosa con la quale non si mangia chiamata: ARTE, e quella cosa che in Calabria è meglio dimenticare, chiamata: NATURA. Crede che la bellezza salverà il mondo, ma non il suo, perché la rivoluzione delle coscienze avverrà 24 ore dopo il suo trasferimento "altrove". Non per questo, si incazza di meno con le "capre". Non ha avversione per il denaro: è il denaro che ne ha per lei.  

Eventi

Dal Monte Vettore all'Isola di Tropea: la battaglia di Lepanto unisce Marche e Calabria nel ricordo della vittoria sugli ottomani

28 agosto 2025
Ore 09:15
Dal Monte Vettore all'Isola di Tropea: la battaglia di Lepanto unisce Marche e Calabria nel ricordo della vittoria sugli ottomani
Società

Il mattone in terra cruda simbolo di resistenza culturale: le “breste” protagoniste a Tropea

28 settembre 2024
Ore 18:32
Il mattone in terra cruda simbolo di resistenza culturale: le “breste” protagoniste a Tropea
Cultura

Tropea e le radici bizantine, “bellezza da spiaggia” con duemila anni di storia – Video

24 agosto 2020
Ore 12:56
Tropea e le radici bizantine, “bellezza da spiaggia” con duemila anni di storia – Video
Società

"Allacciate i grembiuli", un grande classico della cucina mediterranea

19 marzo 2020
Ore 10:50
\"Allacciate i grembiuli\", un grande classico della cucina mediterranea
Società

Auguri a tutti i papà, perché l'amore non va in quarantena

19 marzo 2020
Ore 09:48
Auguri a tutti i papà, perché l'amore non va in quarantena
Sanità

Medici e infermieri, eroi dell'emergenza: grazie dalle testate Diemmecom

18 marzo 2020
Ore 18:53
Medici e infermieri, eroi dell'emergenza: grazie dalle testate Diemmecom
Società

“Allacciate i grembiuli”, appuntamento con la zucca

18 marzo 2020
Ore 12:50
“Allacciate i grembiuli”, appuntamento con la zucca
Società

"Allacciate i grembiuli", seconda ricetta: spaghetti orata e burrata

17 marzo 2020
Ore 12:52
\"Allacciate i grembiuli\", seconda ricetta: spaghetti orata e burrata
Società

In cucina con lo chef, anche in casa. Una ricetta al giorno con Giuseppe Romano

16 marzo 2020
Ore 11:59
In cucina con lo chef, anche in casa. Una ricetta al giorno con Giuseppe Romano
Cultura

Partito il format LaC School – 7 giorni di didattica a distanza - Video

9 marzo 2020
Ore 14:43
Partito il format LaC School – 7 giorni di didattica a distanza - Video