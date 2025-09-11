Giustizia lumaca a Vibo? Il presidente del Tribunale punta l’indice contro gli avvocati

Sezioni
Una carriera costruita tra carta stampata, radio e Tv. Dalle esperienze nei giornali regionali calabresi (Il Domani, Gazzetta del Sud, Calabria Ora, il Garantista) alle telecronache calcistiche in serie B e A con Stream TV, Sky, La7. Il bagaglio giornalistico di Pier Paolo Cambareri racchiude vari campi d’azione: cronaca nera e politica, passando per il calcio raccontato dall’interno del rettangolo di gioco. Approda a LaC nel 2019 dopo aver raccontato per La7 i principali fatti di società e cronaca dalla Calabria. Da caporedattore, diviene vicedirettore del Tg nel 2020. La nomina a direttore responsabile a fine gennaio 2022.