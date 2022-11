«Sullo Stretto ecco che arriva il Ponte dei miracoli, menomale che ci ha pensato Salvini»

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Pino Paolillo, responsabile del settore Conservazione del Wwf-Calabria.



Meno male che ci ha pensato Salvini a riesumarlo, altrimenti del progetto di Ponte sullo Stretto ci saremmo dimenticati, come accade talvolta per i cari estinti. E invece no: di fronte alla grave crisi economica scatenata dalla guerra in Ucraina, nell’ambito di un grande “new deal green”, ecco finalmente la proposta geniale in grado di coniugare sviluppo economico (altro che decrescita infelice! ), tutela dell’ambiente e assoluto rispetto della legalità. Riassumiamo dunque i vantaggi dell’opera a beneficio dei soliti criticoni.

Chi, in maniera davvero riduttiva, pensa che il ponte sullo Stretto serva solo per unire la Calabria alla Sicilia (“e viceversa” come ha dichiarato qualcuno), si sbaglia di grosso e dimostra di non aver compreso appieno la rivoluzione geografica che l’imponente opera provocherà.

Per rendersene conto basterebbe leggere i paginoni dei giornali dedicati all’argomento o ascoltare le recenti dichiarazioni di molti politici. Si apprenderebbe allora che il manufatto porterebbe “la Calabria al Centro dell’Europa” oltre che del Mediterraneo, convogliando e attirando traffici che, dal “Corridoio Balcanico”, passando per quello Adriatico, si diramerebbero poi, da un lato verso Gibilterra e, dall’altro, verso i paesi del Nord Africa, senza per questo trascurare l’area del canale di Suez e l’Oriente. [Continua in basso]

In effetti è davvero incredibile che, nel terzo millennio, i grandi flussi turistici e gli scambi commerciali tra la Sicilia e il Kossovo o la Macedonia, i popoli dei Carpazi e della Transilvania, incontrino un ostacolo arrivati a Capo Peloro o a Villa San Giovanni, anziché trovare, come la globalizzazione esige, un insostituibile collegamento stabile stradale e ferroviario. A maggior ragione, come sostengono da sempre i fautori della titanica impresa, il ponte rappresenterà l’immancabile “volano per l’economia” di tutto il mezzogiorno: le provole silane arriveranno fresche sulle tavole dei nisseni e dei palermitani e cassate e cannoli voleranno alla definitiva conquista del continente. Per non parlare di tutti i Siciliani che, pur di attraversare il ponte, per recarsi al nord, non prenderanno più l’aereo, ma si sobbarcheranno volentieri 14 ore di auto o di treno (che inquina pure meno). Ma forse neanche gli stessi sostenitori delle ardite campate di cemento e acciaio hanno capito tutte le implicazioni planetarie della struttura.

L’esempio dell’emigrante che rientra in auto da Dusseldorf e risparmia ben dieci minuti di ferry-boat (arancino compreso) è ben poca cosa rispetto al richiamo che il ponte eserciterebbe sul turismo internazionale, al punto da offuscare gli scavi di Pompei, Firenze, il Colosseo e Piazza San Marco messi assieme. Un motivo in più per ammirare da vicino la modernità della statale jonica o le insuperate armonie architettoniche del “non finito calabro” alla periferia di Reggio Calabria, con la speranza che, nel frattempo, abbiano eliminato un bel po’ di discariche dalle strade. Ma il ponte, oltre che quelle turistiche, avrà senz’altro implicazioni di tipo economico e occupazionale, specie se si pensa all’impiego di “manodopera locale” delle ben note ditte specializzate su entrambe le sponde, apprezzate in tutto il mondo per la meticolosità, la trasparenza e la professionalità dei lavori svolti nei settori del commercio, dell’edilizia e, soprattutto, delle opere pubbliche. [Continua in basso]