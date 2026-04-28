Un’altra amministrazione vibonese viene fermata prima della scadenza del mandato a causa di presunte ingerenze della ‘ndrangheta. Quasi un monito a meno di un mese dalle elezioni comunali per la scelta di 13 nuovi sindaci
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, guidato dal sindaco Antonino Vittorio De Nardo, che ora viene rimosso per l'affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.