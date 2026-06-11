Prima una foto rubata al tavolo dove pranzava poi una in posa con il personale del ristorante tropeano dove ha paranzato. Non si spegne l’eco della presenza a Tropea di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno la costa vibonese tra le tappe della loro luna di miele italiana.

La popstar e l’attore sono stati ospiti del ristorante Il Convivio, dove hanno posato insieme al personale del locale, trasformando una normale giornata di lavoro in uno scatto destinato a fare il giro dei social.

A raccontare l’emozione è stato lo stesso ristorante con un messaggio pubblicato online: «Tanto increduli, ma altrettanto orgogliosi di aver avuto a cena un’artista di questo calibro! Onorati di essere stati scelti, direttamente da lei, senza essere stata indirizzata da nessuno, per cenare durante la sua splendida luna di miele».

Una star globale nel cuore della Perla del Tirreno

Dua Lipa non è semplicemente una cantante di successo, ma una delle figure più riconoscibili del pop mondiale. Dai brani diventati tormentoni internazionali alle collaborazioni con i grandi nomi della musica, dalle copertine dei magazine alle passerelle, fino alla presenza costante sui social, la sua immagine attraversa musica, moda e costume. Ogni suo spostamento, soprattutto in una fase così mediatica come la luna di miele, diventa immediatamente racconto.

Nel post del locale c’è anche un passaggio che guarda oltre il gossip e intercetta il valore dell’immagine turistica di Tropea: «Opportunità come queste ci fanno capire quanto sia importante prendersi cura della nostra Tropea! Grazie Dua Lipa e Callum Turner per la vostra gentilezza».

La costa vibonese nelle rotte del jet set

La presenza della popstar aggiunge un nuovo tassello al racconto di una città sempre più presente nelle rotte del turismo internazionale. Non si tratta di un episodio isolato. Solo pochi giorni fa, davanti a Santa Maria dell’Isola, era comparso l’Utopia, superyacht di 71,6 metri legato al miliardario canadese Norman Murray Edwards. Una presenza imponente, capace di catalizzare l’attenzione di residenti e turisti e di riportare Tropea nella geografia del turismo nautico di altissima fascia.

Lo scorso anno, invece, era stato Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e imprenditore texano, a celebrare sui social la sua vacanza nel Vibonese. Arrivato a bordo del superyacht Boardwalk, Fertitta aveva inserito anche Tropea tra le tappe del suo viaggio, definendo l’esperienza una «continua scoperta di alcuni dei luoghi più belli del mondo».

Ora, con la foto di Dua Lipa e Callum Turner al Convivio, il racconto si arricchisce di un nuovo nome internazionale. Superyacht, imprenditori miliardari, diplomatici, star della musica e del cinema: segnali diversi, ma tutti convergenti, che confermano quanto la Perla del Tirreno sia ormai stabilmente entrata nell’immaginario delle mete più desiderate del Sud.