Dopo i festeggiamenti tra Londra e Bagheria, la popstar britannica e l’attore sono stati fotografati al tavolo di un ristorante del centro storico. Un avvistamento che rilancia il fascino globale della Costa degli Dei, sempre più presente nelle rotte esclusive del Mediterraneo

Un tavolo vista estate nel cuore della località calabrese più famosa nel mondo, l’atmosfera romantica della luna di miele e, intorno, quella curiosità immediata che solo le star sanno accendere anche quando provano a passare inosservate. Dua Lipa e Callum Turner, freschi di nozze e in viaggio in Italia, sono stati fotografati a Tropea, seduti al ristorante Il Convivio. Uno scatto rubato alla normalità, diventato in poche ore il dettaglio più chiacchierato di una luna di miele che, dalla Sicilia alla Calabria, sembra raccontare ancora una volta il fascino magnetico del Sud.

La popstar britannica di origini kosovaro-albanesi e l’attore inglese hanno scelto l’Italia per celebrare il loro matrimonio e per concedersi i primi giorni da marito e moglie. Prima il rito civile a Londra, all’Old Marylebone Town Hall, poi la festa in Sicilia, in una cornice da romanzo aristocratico: Villa Valguarnera, a Bagheria, trasformata per un weekend in un salotto internazionale tra moda, musica e cinema. Un matrimonio blindato, seguito dai media di mezzo mondo, con abiti da sogno, ospiti celebri e il racconto di una coppia che ha costruito la propria storia lontano dagli eccessi mediatici, ma senza riuscire a sottrarsi all’attenzione globale.

Dopo Palermo, il viaggio è proseguito tra mare, yacht e tappe mediterranee. Favignana è entrata subito nella geografia della luna di miele, con immagini e indiscrezioni rimbalzate sui magazine internazionali. Ora, nel mosaico delle mete italiane scelte dalla coppia, compare anche Tropea. La Perla del Tirreno non è più da tempo soltanto una cartolina calabrese da alta stagione, ma una destinazione che continua a inserirsi nelle rotte del jet set internazionale.

La cena a Tropea e l’effetto sorpresa

La presenza di Dua Lipa e Callum Turner al Convivio, ristorante nel cuore di Tropea, ha il sapore di quelle notizie leggere che però raccontano molto più di quanto sembri. Il fascino del borgo affacciato sul Tirreno, la vista su Santa Maria dell’Isola, il mare che al tramonto sembra diventare scenografia naturale. Elementi che spiegano perché la costa vibonese rappresenti un tappa ambita per chi sogna un viaggio in Italia.

Il gossip, in questo caso, non è solo il nome della star seduta a tavola. È il cortocircuito tra la dimensione globale di un’icona pop capace di muovere milioni di fan e attenzioni mediatiche, e la dimensione raccolta di Tropea, dove una cena può trasformarsi in racconto collettivo nel giro di pochi minuti.

Dalle nozze siciliane alla rotta calabrese

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner è stato uno degli eventi mondani più seguiti dell’anno. La coppia, dopo la cerimonia civile londinese, ha scelto Palermo e Bagheria per festeggiare con amici e familiari. Una scelta che conferma quanto l’Italia continui a essere una delle mete preferite dalle celebrità internazionali per nozze, anniversari e viaggi privati. Non solo Toscana, Costiera amalfitana o laghi del Nord: negli ultimi anni anche il Sud più scenografico, tra Puglia, Sicilia e Calabria, è entrato stabilmente nell’immaginario del lusso internazionale.

La Perla del Tirreno sempre più vetrina internazionale

L’avvistamento di Dua Lipa non è un episodio isolato. In questi giorni davanti a Santa Maria dell’Isola è comparso anche l’Utopia, superyacht di 71,6 metri legato al miliardario canadese Norman Murray Edwards. Una presenza imponente, valutabile intorno ai 100 milioni di dollari, che ha riportato Tropea al centro delle rotte del turismo nautico di fascia altissima.

E non è la prima volta che la città conquista nomi di rilievo internazionale. Nell’estate 2025 anche Tilman J. Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e imprenditore texano, aveva celebrato sui social la sua vacanza nel Vibonese, arrivando a Tropea a bordo del superyacht Boardwalk. In quell’occasione aveva definito il viaggio una «continua scoperta di alcuni dei luoghi più belli del mondo», scegliendo tra le foto ricordo anche immagini realizzate proprio sulla costa vibonese. Tasselli di un racconto che rafforza l’immagine di Tropea come destinazione capace di dialogare con il turismo internazionale più esigente.