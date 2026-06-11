Un grosso incendio sta interessando la zona industriale di Vibo Valentia. Il rogo è scoppiato a ridosso del rifugio per cani, gestito dal centro Ambra.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che stanno lavorando per domare le fiamme. L’incendio è stato in buona parte circoscritto.

Al lavoro anche i volontari dell’associazione Argo e di Oipa che si sono occupati di portare in salvo i cani presenti nel rifugio e potenzialmente in pericolo a causa delle fiamme e dell’intenso fumo.