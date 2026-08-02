Il giovane motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale nei pressi del centro abitato. Il sindaco Serafino Fiamingo ha disposto la sospensione degli eventi civili della Festa di Maria Santissima della Neve

Zungri si ferma dopo la tragedia che oggi ha colpito il paese. Un grave incidente stradale, avvenuto intorno a mezzogiorno sulla strada provinciale nei pressi del centro abitato, è costato la vita a Carmelo Purita, 27 anni, che viaggiava in sella alla sua moto rimasta coinvolta in uno scontro con un'automobile.

La notizia della morte del giovane si è rapidamente diffusa in paese, suscitando profonda commozione. A seguito dell'accaduto, il sindaco Serafino Fiamingo ha firmato un'ordinanza con cui dispone la sospensione di tutte le manifestazioni civili previste nell'ambito della Festa patronale di Maria Santissima della Neve, il cui avvio era previsto per il 3 agosto. Nell'ordinanza il primo cittadino richiama il lutto che ha colpito la comunità e la necessità di interpretare «i sentimenti di angoscia dell'intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita».

Anche l'amministrazione comunale ha affidato ai social un messaggio di cordoglio, esprimendo «profondo cordoglio per la scomparsa del giovane Carmelo» e rivolgendo la propria vicinanza ai genitori, al fratello, alle sorelle e a tutti i familiari. «Zungri piange ancora, unita nel silenzio e nell'affetto», conclude il messaggio firmato dal sindaco Serafino Fiamingo.

La tragedia arriva a pochi giorni da un altro grave lutto che aveva già segnato la comunità. Solo la scorsa settimana Zungri aveva salutato il piccolo Alessio Pio, il bambino di un anno e tre mesi deceduto per una grave infezione dopo alcuni giorni di ricovero.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello dell'ASD Zungrese, società di cui Carmelo aveva fatto parte. Il club lo ricorda come «un ragazzo solare, conosciuto da tutta la comunità», esprimendo vicinanza ai familiari, alla fidanzata e agli amici, e annunciando che i futuri traguardi sportivi saranno dedicati alla sua memoria.