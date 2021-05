Vaccini anti-Covid a over 40, anche nel Vibonese prenotazioni slittate al 19 o 20 maggio

Da domani in tutta Italia sarà possibile prenotare il vaccino per gli over 40. Nel Vibonese, come nel resto della Calabria, però, le prenotazioni sono slittate, probabilmente, al 19 o al 20 maggio.

La protezione civile spiega, a questo riguardo, che «le somministrazioni agli over 40 scatteranno in Calabria tra il 19 e il 20 maggio. La decisione è resa necessaria per organizzare al meglio la vaccinazione anche per questa fascia di età, considerando le agende già piene con le categorie aventi diritto al momento con la programmazione delle dosi che verranno assegnate e consegnate».

D’altronde, nella nota del 12 maggio diramata dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo si dava «facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981». Una facoltà che la Regione Calabria ha esercitato, come comunicato dalla ProCiv, per dare il modo di organizzare al meglio il sistema.

Nella stessa nota, inoltre, si raccomandava «l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura».

Family vax day

Per quanto riguarda il Family vax day di ieri, sabato 15 maggio, sono ufficiali i dati delle vaccinazioni nella provincia di Vibo Valentia. Sono stare 2299 le dosi somministrate nei vari centri vaccinali della provincia che, nei giorni scorsi, erano stati potenziati come numero di prenotazioni: Vibo-Palavalentia, Ricadi, Filadelfia e Serra San Bruno.