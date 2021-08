Rave party a Serra con oltre 200 persone, controlli da parte delle forze dell’ordine

Carabinieri e polizia, oltre ad assicurare il rispetto delle norme che vietano gli assembramenti, impegnati a capire se gli organizzatori siano in possesso delle autorizzazioni per l’organizzazione dell’evento

Polizia e carabinieri sono intervenuti in località “Lu Bellu” di Serra San Bruno a causa di un rave party in corso che ha portato al raduno di oltre 200 persone da tutta la regione. In particolare, le forze dell’ordine, supportate dalla polizia municipale, stanno cercando di accertare – oltre al rispetto delle norme che vietano gli assembramenti a causa del Covid – se gli organizzatori del rave party siano muniti di autorizzazioni. Accertamenti in corso anche sulla possibilità di diffondere musica ad alto volume in un’area solitamente utilizzata per i pic-nic.