Pizzo, anomalia da un serbatoio Gpl: richiusa al transito la statale 18 – Video

È stato temporaneamente richiuso il tratto lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, dal km 419,000 al km 422,000 a Pizzo, in entrambe le direzioni, a causa di un’anomalia di un serbatoio di Gpl sito al km 421,000 all’interno dell’area di servizio Q8/Energas. In questo momento si sta procedendo allo svuotamento della cisterna. Le deviazioni avvengono in loco. «Sul posto – informa una nota dell’Anas – sono presenti il personale di Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile». Presenti presso distributore Q8/Energas dalle ore 22,30 di ieri sera anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, impegnati con due automezzi. Al momento le squadre sul posto stanno neutralizzando e tenendo sotto controllo la perdita con un’azione di acqua nebulizzata per abbattere la nube di gas. Sul posto è giunto il nucleo specializzato Nbcer (Acronimo di nucleare – biologico – chimico – radiologico) del comando di Catanzaro che provvederà ad effettuare il travaso dell’idrocarburo in una autocisterna privata ed a bonificare la zona ripristinando le normali condizioni di sicurezza.