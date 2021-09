Truffe con l’agenzia di viaggi a Vibo, condannata Stefania Messina

Tre anni di reclusione e seimila euro di multa, più cinque anni di interdizione dai pubblici uffici ed il risarcimento dei danni ad alcune parti civili. Questa la condanna del Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Chiara Sapia, nei confronti di Stefania Messina, 41 anni, di Vibo Valentia, all’epoca dei fatti titolare dell’agenzia denominata “Il Mercatino dei viaggi”. Ben 28 i capi di imputazione e 34 le persone offese individuate dalla Procura di Vibo Valentia e vittime del medesimo reato: truffa.

Alcuni capi di imputazione sono stati derubricati dal Tribunale, per altri l’imputata Stefania Messina (difesa dall’avvocato Patrizio Cuppari) ha incassato l’assoluzione. Il pm Folino aveva chiesto la condanna a 2 anni e 500 euro di multa.

L’inchiesta è partita nel 2014 con una serie di querele e denunce da parte delle tante persone ritenute dalla Procura vittime di truffa e raggiri. A scorrere i capi di imputazione si trova di tutto, con viaggi – per l’accusa – mai prenotati da Stefania Messina dopo aver intascato cospicue somme di denaro ed essersi così procurata, secondo la ricostruzione degli inquirenti, un ingiusto vantaggio patrimoniale con altrui danno. Diverse anche le crociere truffate, attraverso l’omissione delle necessarie formalità per l’organizzazione del viaggio e delle prenotazioni. Fra i difensori di parte civile, gli avvocati Antonio Porcelli, Stefania Rombolà, Paolo Fuduli e Katia Franzè.

Da precisare che l’agenzia di viaggi “Il Mercatino dei viaggi” è stata poi rilevata negli scorsi anni da altri titolari che ne hanno cambiato la denominazione e nulla hanno a che vedere con Stefania Messina e le accuse mosse alla stessa dalla Procura di Vibo.

