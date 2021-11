Sentenza Miramare, condannato il sindaco di Reggio Falcomatà: scatta sospensione

Condannati anche gli ex assessori della prima giunta a un anno, così come la dirigente Spanò e l'imprenditore Zagarella

Un anno e quattro mesi. Questa la condanna che il Tribunale di Reggio Calabra, presieduto da Fabio Lauria, ha deciso per il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà per il cosiddetto “caso Miramare”, processo nato dalle accuse di abuso d’ufficio e falso per presunte irregolarità nelle procedure di affidamento del Grande Hotel Miramare. Condannati ad un anno anche gli assessori appartenenti alla sua prima giunta: Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Stessa sorte anche per il segretario comunale Giovanna Antonia Acquaviva, per la dirigente comunale del settore “Servizi alle imprese e sviluppo economico” Maria Luisa Spanò e per l’imprenditore Paolo Zagarella.