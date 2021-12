Pizzo, in fiamme il camion di un venditore di prodotti ortofrutticoli

In fiamme nella notte il camion di un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli. L’episodio la scorsa notte in via Nazionale, a Pizzo. Ingenti danni, il mezzo infatti è andato completamente distrutto e le fiamme hanno anche attinto un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini sono state avviate da parte dei carabinieri della locale stazione per tentare di risalire alle cause dell’incendio del camion.