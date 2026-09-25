In un’epoca in cui tutto corre veloce e anche i legami più lunghi faticano a resistere, c’è chi riesce a raggiungere traguardi straordinari. A Cessaniti si festeggiano i 50 anni di matrimonio di Antonella Valeriano e Pasquale Valente, due volti stimati e profondamente amati nel mondo della scuola locale. La maestra Antonella ha cresciuto con dedizione intere generazioni di studenti, mentre il consorte Pasquale, nel suo ruolo di collaboratore scolastico, ha sempre dimostrato una cura e un'attenzione rare nei confronti dei piccoli alunni.

Appena ventenni, i due si unirono in matrimonio nella chiesa di San Basilio, nel loro paese d’origine. Da quel momento è iniziata una vita intensa, fatta di grandi sacrifici «nel bene e nel male», affetti profondi e prove importanti. «Oggi sono 50 anni di matrimonio. Vogliamo ricordare, non festeggiare. Mancano i miei genitori, gli affetti più cari, manca mia sorella Francesca», scrive la maestra Antonella in un messaggio colmo di amore e gratitudine.

Nelle sue parole emerge il ringraziamento sincero al marito per la pazienza, per le sfide affrontate insieme e per il dono della genitorialità, coronato dall’arrivo dei figli Fabio e Dario.

«Il matrimonio è amore, se c'è rispetto. Affetto, tolleranza, sopportazione, comprensione». Sono i valori che il parroco, don Giuseppe Stagno, ricordò loro in quel lontano 25 settembre 1976. Valori che i giovani sposi hanno sentito fin da subito come una seconda pelle, grazie anche all’educazione ricevuta. Ed è proprio ai loro genitori che va il pensiero più dolce, ricordati oggi con immensa gratitudine e amore eterno.