Sparatoria in piazza a Ricadi, sul posto carabinieri e polizia – LIVE

Non si registrano al momento feriti, mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce di un’auto

Sparatoria nella piazza di Ricadi. Da un’auto sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di una persona del luogo che – dalle prime notizie – pare non sia stata colpita. L’auto si è poi dileguata. Sul posto si sono portate diverse auto dei carabinieri per i rilievi e per cercare di assicurare alla giustizia l’autore della sparatoria. Presenti anche alcune volanti della polizia mentre un elicottero dei carabinieri sta sorvolando l’intera zona di Capo Vaticano. La sparatoria è avvenuta dinanzi ad un bar e pare che anche la persona presa di mira si sia dileguata e viene attualmente ricercata.



SEGUONO AGGIORNAMENTI