Farmabusiness, assolto Tallini: era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

di Luana Costa



L’ex presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, è stato assolto. Così ha deciso il gup del Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento scaturito dall’inchiesta denominata Farmabusiness, istruita dalla Dda guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Il politico catanzarese aveva infatti scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Su di lui pendeva una accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafiosa. Secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe agevolato gli interessi della cosca Grande Aracri nel settore della distribuzione dei farmaci, accelerando l’iter di rilascio di una autorizzazione per la costituzione di due consorzi – FarmaItalia e Farmaeko – su cui aveva investito la famiglia Grande Aracri. In tal modo avrebbe svolto la funzione di intermediario negli uffici del dipartimento Tutela della Salute – secondo l’ipotesi dell’accusa – quando ricopriva l’incarico di assessore al Personale della Regione Calabria e in cambio avrebbe ottenuto appoggio elettorale nelle elezioni regionali del 2014. [Continua in basso]

Condannato a 16 anni di carcere anche Domenico Scozzafava, imprenditore del catanzarese, che avrebbe funto da cerniera di collegamento tra il politico e la cosca crotonese favorendone gli interessi. 14 anni di carcere sono stati inflitti poi a Mauro Giuseppina e a 10 anni e otto mesi Elisabetta Grande Aracri – rispettivamente moglie e figlia del boss Nicolino Grande Aracri.

Gli altri imputati: [Continua in basso]

Tommaso Patrizio Aprile assolto Serafina Brugnano assolto Santo Castagnino 10 anni e otto mesi Giuseppe Ciampà 10 anni e otto mesi Pasquale Desole assolto Paolo Desole 8 anni e quattro mesi Donato Gallelli 4 anni Domenico Grande Aracri 2 anni e otto mesi Elisabetta Grande Aracri 10 anni e otto mesi Salvatore Grande Aracri (1986) 10 anni e otto mesi Salvatore Grande Aracri, (1979) 11 anni e quattro mesi Gaetano Lerose (1972) assolto Gaetano Lerose (1975) assolto Giuseppina Mauro 14 anni Pancrazio Opipari 8 anni e sei mesi Salvatore Francesco Romano 11 anni e quattro mesi Maurizio Sabato 2 anni e otto mesi Domenico Scozzafava 16 anni Domenico Tallini assolto perché il fatto non sussiste Leonardo Villirillo 10 anni e otto mesi

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Enzo Ioppoli, Carlo Petitto, Gregorio Viscomi, Tiziano Saporito, Sergio Rotundo, Nicola Tavano, Vincenzo Cicino, Gianni Russano, Luigi Colacino, Salvatore Staiano, Antonio Ludovico, Michele De Cillis e Mario Nigro.