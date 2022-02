Condanna all’avvocato Armando Veneto, solidarietà dalla Camera penale di Vibo

Il noto penalista è accusato di corruzione in atti giudiziari aggravata dalle modalità mafiose e concorso esterno in associazione mafiosa

«La Camera Penale di Vibo Valentia esprime piena e convinta solidarietà all’avvocato Armando Veneto, faro e punto di riferimento dell’avvocatura penalista. Siamo certi che il prossimo grado di giudizio riconoscerà l’infondatezza dell’accusa e la completa estraneità dell’avvocato Armando Veneto, la cui statura morale e professionale è per tutti noi rimasta immutata». È quanto si legge in una nota del direttivo della Camera penale vibonese a seguito della condanna in primo grado a 6 anni di reclusione del l’avvocato penalista ed ex parlamentare Armando Veneto da parte del gup del tribunale di Catanzaro. Il noto penalista è accusato di corruzione in atti giudiziari aggravata dalle modalità mafiose e concorso esterno in associazione mafiosa.