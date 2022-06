Nuovo sbarco di migranti in Calabria, arrivati in 102 a Crotone

Sono arrivati questa mattina al porto di Crotone 102 migranti, prevalentemente di origine afgana e pakistana. Viaggiavano a bordo di un peschereccio, probabilmente partito dalle coste turche e individuato nel pomeriggio di ieri mentre navigava verso la Calabria. In nottata tre unità della Guardia di finanza hanno monitorato a distanza l’avvicinamento del natante e, quando le circostanze sono state favorevoli per agire con un intervento di polizia marittima, lo hanno intercettato e abbordato, prendendone rapidamente il controllo. [Continua in basso]

Una volta constatate le buone condizioni delle persone a bordo, l’imbarcazione è stata condotta sotto scorta al porto di Crotone. Dopo l’approdo, sono proseguite le operazioni di polizia già iniziate a bordo dai finanzieri, per individuare i responsabili della tratta e, a latere, le consuete attività di assistenza poste in essere, sotto l’egida della locale prefettura dagli enti di assistenza ad esse preposte.

Tags

sbarco migranti

