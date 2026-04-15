Operazione su larga scala contro la criminalità organizzata: nella mattinata del 15 aprile, i Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 15 persone, ritenute coinvolte, a vario titolo, in una serie di gravi reati di stampo mafioso.

Il blitz, coordinato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione distrettuale antimafia, ha interessato diverse aree del Paese. Le operazioni si sono svolte nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, ma anche in territori più distanti come Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo.

Secondo quanto emerso, gli indagati — cinque dei quali già detenuti — sarebbero coinvolti in un’articolata attività criminale. Tra i reati contestati figurano associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra.

Tra i destinatari del provvedimento anche i presunti esecutori dell’omicidio di Filippo Ceravolo, il 19enne vittima innocente di un agguato avvenuto il 25 ottobre 2012.

L’operazione è stata condotta con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’8° Nucleo elicotteri, a conferma della complessità e della vastità dell’intervento.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato le indagini. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.