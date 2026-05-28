I tredici tirocinanti di inclusione sociale che in questi anni hanno svolto il loro servizio presso il Comune di Mileto ottengono l’agognata stabilizzazione. La sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato part-time (a 18 ore settimanali) e la conseguente ufficialità della loro uscita dallo stato di precariato è stata sancita dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano nel corso di un apposito incontro svoltosi nella sala consiliare di palazzo dei normanni.

Per ogni singolo Tis stabilizzato la Regione Calabria erogherà al Comune di Mileto, fino al 2029, un contributo di 54mila euro. In questo modo vengono quindi assunti definitivamente dall’Ente territoriale 11 collaboratori amministrativi e 2 operai.

«A nome di tutta l’amministrazione comunale, oggi presente con il vicesindaco Mimmo Pontoriero, l’assessore al Personale Francesco Ciccone, l’assessore ai Servizi sociali Carmela Vardaro, e i consiglieri Zoccoli Fortunato e Clarissa Conidi - ha affermato nell’occasione il sindaco Giordano - voglio esprimere oggi tutta la mia soddisfazione. Nel contempo voglio anche ringraziare l’onorevole Francesco Cannizzaro per l’emendamento ad hoc presentato, la Regione Calabria per aver messo a disposizione le risorse, gli Uffici comunali per essersi prodigati a completare l’iter. In un territorio dove c'è tanta disoccupazione - ha aggiunto - oggi l'amministrazione comunale di Mileto compie un gesto importante: conclude l'iter di stabilizzazione di ben 13 tirocinanti. Con la firma del contratto, dal 4 giugno persone che per decenni hanno vissuto nel precariato e nelle insicurezze acquistano uno status di dipendenti comunali, con tutte le garanzie di un vero rapporto di lavoro. Oggi è stata scritta una bella pagina ed è stata l’occasione per abbracciare e formulare loro tanti auguri di buon lavoro e di un sereno futuro».

Nel suo intervento il primo cittadino di Mileto ha poi rivendicato con orgoglio che l'amministrazione comunale da lui guidata, con queste ulteriori stabilizzazioni, «è arrivata a ben 25 assunzioni effettuate nel corso dei sette anni di mandato, riuscendo a dare una piccola risposta, quindi, anche nel settore lavoro, nella speranza che la situazione economica contabile dell'Ente consenta per il futuro di andare oltre». Infine, gli auguri ai neo dipendenti «di vivere questo evento con serenità e di svolgere un proficuo lavoro, sempre a vantaggio di tutta la comunità».