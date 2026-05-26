Il decesso di Francesco Panzitta è stato provocato da un infarto che lo ha colpito nella mattinata di oggi. In occasione dei funerali di domani è stato proclamato il lutto cittadino
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Commozione e cordoglio nella comunità di Filandari. Nella mattinata di oggi è venuto improvvisamente a mancare il presidente del Consiglio comunale, Francesco Panzitta, una delle persone più vicine al sindaco Rita Fuduli. A provocarne la morte è stato un arresto cardiaco. Inutili i soccorsi dei sanitari.
I funerali del 60enne sono in programma domani 27 maggio, alle 16.30, nella chiesa della parrocchia “Santa Maria Assunta” guidata da don Davide Moschella. Al riguardo il primo cittadino di Filandari ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle esequie, con tanto di esposizione delle bandiere a mezz'asta presso gli edifici comunali, sospensione delle attività e delle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune, incompatibili con il carattere luttuoso della giornata, invito ai cittadini, alle attività commerciali, alle associazioni e alle organizzazioni sociali del territorio ad esprimere la propria partecipazione nelle forme ritenute più opportune. Il tuttonella volontà di «interpretare il sentimento di partecipazione e cordoglio dell'amministrazione comunale e della cittadinanza tutta e manifestare in modo solenne il dolore della comunità locale per la grave perdita». «Francesco - sottolinea il sindaco Fuduli a Il Vibonese, visibilmente colpito dall'accaduto - è stata una figura di alto profilo istituzionale, umano e civile, che ha dedicato con passione, senso delle istituzioni e spirito di servizio il proprio impegno alla crescita della comunità cittadina. È stato al mio fianco dal 2004, condividendo in questi lunghi anni le battaglie politiche e rivestendo con grande responsabilità anche il ruolo di vicesindaco. Nel corso del suo mandato amministrativo ha rappresentato un esempio di dedizione al bene comune per tutti noi, contribuendo con equilibrio, responsabilità e competenza alla vita democratica e istituzionale dell'Ente. Con lui se ne va una parte di me».