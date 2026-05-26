Il decesso di Francesco Panzitta è stato provocato da un infarto che lo ha colpito nella mattinata di oggi. In occasione dei funerali di domani è stato proclamato il lutto cittadino

Commozione e cordoglio nella comunità di Filandari. Nella mattinata di oggi è venuto improvvisamente a mancare il presidente del Consiglio comunale, Francesco Panzitta, una delle persone più vicine al sindaco Rita Fuduli. A provocarne la morte è stato un arresto cardiaco. Inutili i soccorsi dei sanitari.