Nei centri con una sola lista bastava raggiungere la partecipazione minima prevista dalla legge. Alle 19 il risultato era già acquisito per i tre paesi della provincia. Altri quattro municipi calabresi hanno superato la stessa soglia

Sono Acquaro, Monterosso Calabro e Spilinga i primi Comuni vibonesi ad avere già un sindaco eletto. Nei tre centri, dove era in campo una sola lista, il quorum del 40% dei votanti necessario a rendere valida l’elezione è stato superato già alle 19, prima ancora della chiusura del primo giorno di voto.

La tornata amministrativa, dunque, consegna già i primi verdetti nella provincia di Vibo Valentia: ad Acquaro torna in campo e può già considerarsi eletto l’ex sindaco Giuseppe Barilaro; a Monterosso Calabro il primo cittadino uscente Antonio Giacomo Lampasi centra il terzo mandato consecutivo; a Spilinga arriva la conferma per il sindaco in carica Enzo Fulvio Marasco.

Tre Comuni vibonesi oltre il quorum già alle 19

Ad Acquaro, dove l’affluenza alle 19 ha superato il 44%, Barilaro ha corso con la lista "Acquaro un tempo nuovo". A Monterosso Calabro, con il 42,9% dei votanti, Lampasi ha superato la soglia richiesta per l’elezione alla guida della lista "Monterosso nel cuore". Stesso esito a Spilinga, dove il 42,29% consente a Marasco di ottenere la conferma con la lista "Spilinga unita".

In tutti e tre i casi, non essendoci altri candidati in campo, il passaggio decisivo non era il confronto con una lista avversaria, ma il raggiungimento del quorum. Una soglia che è stata oltrepassata già nella prima giornata di voto, rendendo di fatto certa l’elezione dei tre candidati sindaco.

Gli altri Comuni calabresi con una sola lista

Nel resto della Calabria lo stesso meccanismo ha fatto scattare l’elezione anche in altri quattro Comuni. A Santo Stefano in Aspromonte, l’unica lista era guidata da Francesco Malara e l’affluenza del 42,10% assicura la rielezione. A Montepaone, invece, il sindaco Mario Migliarese si garantisce il terzo mandato grazie al 46,57% registrato alle 19 di domenica.

Ancora più alta l’affluenza ad Amaroni, dove il dato ha superato il 51% e consente a Luigi Ruggiero di essere confermato primo cittadino. A Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, infine, Nicola Ramogida è già sicuro della vittoria dopo il 41,14% di votanti rilevato alle 19.

Per tutti gli altri Comuni chiamati alle urne, invece, la partita resta aperta fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista alle 15 di lunedì 25 maggio, quando inizierà lo spoglio.