Il termometro non lascia scampo: in Calabria è il giorno del picco di caldo. L'anticiclone africano ha raggiunto oggi il suo apice, portando valori roventi su tutto il territorio regionale e mettendo a dura prova chi è costretto a restare all'aperto nelle ore centrali della giornata.

A certificare l'intensità dell'ondata di calore sono i dati diffusi dalle stazioni meteorologiche di Arpacal, che segnalano il Vibonese come una delle zone più colpite. A Mileto il termometro ha toccato i 41,4°C, il valore più alto registrato in giornata. Poco distante, a Zungri, la colonnina di mercurio si è fermata a 40,2°C. Seguono Joppolo e Arena, entrambe a 39,5°C, mentre a Vibo Valentia la temperatura ha raggiunto i 39,2°C. Numeri che confermano quanto l'entroterra vibonese sia stato, ancora una volta, tra le aree più esposte alle punte massime del caldo estivo.

Le previsioni, però, offrono qualche margine di sollievo. Già a partire da domani l'intensità del caldo dovrebbe attenuarsi leggermente, con un primo calo delle temperature percepito soprattutto nelle ore serali. Il cambiamento più significativo arriverà però mercoledì, giornata individuata come vero spartiacque della fase calda: il termometro è atteso in discesa di circa 10°C rispetto ai valori attuali.

Il trend proseguirà nei giorni successivi, fino a un calo complessivo che potrà raggiungere i 15°C entro venerdì, restituendo temperature più in linea con la media stagionale e un po' di respiro dopo giorni di caldo intenso.

Le temperature registrate dalla stazioni meteorologiche Arpacal

43.6°C Torano (CS)

43.2°C Rizziconi (RC)

43°C Bisignano (CS)

42.4°C Pietrastorta (RC)

42.3°C Feroleto della Chiesa (RC)

42.3°C Cosenza

42.1°C Tarsia (CS)

41.8°C Castrovillari (CS)

41.4°C Mileto (VV)

40.9°C Cittanova (RC)

40.9°C Bova Superiore (RC)

40.8°C Rende (CS)

40.8°C Salica (KR)

40.7°C Cropalati (CS)

40.7°C Platí (RC)

40.8°C Belsito (CS)

40.6°C Reggio Calabria

40.5°C Catona (RC)

40.4°C Crucoli (KR)

40.2°C Zungri (VV)

40°C Scilla (RC)

39.7°C Rosarno (RC)

39.5°C Joppolo (VV)

39.5°C Arena (VV)

39.3°C Catanzaro

39.2°C Vibo Valentia