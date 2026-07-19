Potenziato il dispositivo dei Vigili del fuoco con il richiamo di cinque unità libere dal servizio. A Mileto le operazioni sono ancora in corso, mentre sulla costa il fuoco ha lambito alcune abitazioni provocando apprensione tra i residenti

Circa trenta incendi di vegetazione e macchia mediterranea in appena dodici ore hanno impegnato senza sosta i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Le richieste di soccorso sono arrivate da numerosi centri del territorio, rendendo necessario il potenziamento del dispositivo operativo per riuscire a fronteggiare contemporaneamente i diversi fronti di fuoco.

A partire dalle ore 14 sono state richiamate in servizio cinque unità che si trovavano libere dal turno. Il personale aggiuntivo è stato impiegato per rafforzare un organico già sottoposto a un intenso carico di lavoro e garantire la copertura degli interventi in corso e delle ulteriori segnalazioni provenienti dalla provincia.

Gli incendi più estesi a Mileto e Jonadi

Le situazioni più impegnative sono state registrate nei territori comunali di Mileto e Jonadi. A Mileto le operazioni di spegnimento risultano ancora in corso, mentre per affrontare i due incendi di maggiore entità è stato necessario anche l’intervento di un mezzo aereo a supporto delle squadre impegnate da terra.

Le fiamme hanno interessato aree coperte da vegetazione e macchia mediterranea, favorite dalle elevate temperature e dalla presenza di materiale particolarmente secco. I Vigili del fuoco hanno lavorato per contenere l’avanzata dei roghi, impedire che raggiungessero ulteriori zone e avviare le successive operazioni di bonifica dei terreni interessati.

A Briatico le fiamme vicino alle abitazioni

Interventi particolarmente significativi sono stati effettuati anche a Filandari, Dasà, Filadelfia e Briatico. Proprio nel territorio di Briatico il fuoco si è avvicinato ad alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti.

Le squadre hanno concentrato le operazioni sulla protezione degli edifici e sul contenimento delle fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente verso le aree abitate.

Altre richieste di intervento sono giunte da Francavilla Angitola, Gerocarne, Stefanaconi, Monterosso Calabro, Joppolo e Spilinga. Un quadro diffuso, dunque, che ha interessato buona parte della provincia e costretto i Vigili del fuoco a operare contemporaneamente in numerosi comuni.

Il bilancio delle ultime dodici ore restituisce la dimensione di una giornata particolarmente complessa sul fronte degli incendi, con circa trenta operazioni effettuate e un dispositivo di soccorso provinciale sottoposto a una forte pressione.