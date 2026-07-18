Durante la perquisizione domiciliare la Squadra mobile, con il supporto dell’unità cinofila, ha trovato involucri e panetti nascosti in diversi punti dell’abitazione. Complessivamente durante i controlli sul territorio sono state identificate 269 persone e controllati 121 veicoli

Un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato circa mezzo chilo di marijuana e hashish, nascosto in diversi punti dell’abitazione.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio che ha interessato Vibo Valentia, con particolare attenzione alla frazione Marina, e Pizzo. Zone che nel periodo estivo registrano un consistente aumento delle presenze turistiche e ospitano numerosi eventi pubblici.

Ad agire sono stati gli uomini della Questura di Vibo Valentia, affiancati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale. Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente 269 persone, 43 delle quali penalmente censite, e controllati 121 veicoli. Le verifiche hanno riguardato anche diversi soggetti sottoposti a misure restrittive.

La droga nascosta nell’abitazione

L’operazione ha portato all’arresto di un uomo indicato dalla Questura come pluripregiudicato e già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’attività è stata condotta dal personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia con il supporto dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti avrebbero rinvenuto.

La sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 500 grammi, era stata occultata in più punti dell’abitazione. Alla luce di quanto rinvenuto, l’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con una sentenza definitiva.

Trovato con oltre 11 grammi di marijuana

Nel corso degli stessi controlli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico hanno fermato una persona trovata in possesso di 11,10 grammi di marijuana.

Nei suoi confronti è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del Dpr 309 del 1990, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La persona è stata segnalata all’autorità amministrativa, mentre la marijuana è stata sottoposta a sequestro.

I controlli nelle località turistiche

L’operazione è stata disposta dal questore di Vibo Valentia e segue i servizi straordinari effettuati nei giorni precedenti a Tropea. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle località della provincia maggiormente frequentate durante la stagione estiva.