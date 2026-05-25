Urne verso la chiusura nei 77 Comuni calabresi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Seguiremo in diretta su LaC Tv lo spoglio con uno speciale dalle 14,45. La trasmissione potrà essere seguita sul canale 11 del digitale terrestre, sui social e lacplay.it. Previsti collegamenti, ospiti in studio e lo spoglio direttamente dai territori con i nostri inviati. Conduce Pier Paolo Cambareri. Dopo l’elezione dei primi undici sindaci restano ancora 66 verdetti.

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Ballottaggi

Sono 5 sono i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nei quali si dovrà ricorrere al ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti. Oltre ai due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, si tratta di Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno.

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