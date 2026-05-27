Aveva 51 anni ed era molto conosciuto in città. A nulla sono valsi i soccorsi, lascia moglie e due figlie. Tanti i messaggi di cordoglio

Vibo Valentia piange Lorenzo Lo Bianco, ristoratore molto conosciuto e apprezzato in città, morto improvvisamente questa mattina. L’uomo, 51 anni, sarebbe stato colto da un malore. Allertati i soccorsi, è stato trasportato all’ospedale Jazzolino dove però vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Lascia moglie e due figlie.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, provocando profondo dolore in quanti lo hanno conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore sui social.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria San Filippo Neri, in viale Kennedy. I funerali si terranno venerdì 29 maggio, alle ore 16, nella Chiesa della Madonna del Carmine a Vibo Valentia.