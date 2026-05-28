I carabinieri di Zungri hanno eseguito l’ordine emesso dalla Procura di Vibo. L’uomo deve scontare quasi 7 anni di carcere dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo irrevocabile la sentenza

Un uomo di 57 anni, E.R., è stato arrestato a Zambrone dai carabinieri della Stazione di Zungri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. L’uomo è stato condannato in via definitiva per reati commessi tra il 2017 e il 2021 e deve espiare una pena residua di 6 anni, 10 mesi e 3 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato portato nella Casa circondariale di Vibo Valentia, come disposto dall’autorità giudiziaria.

La condanna diventata definitiva

La sentenza emessa nei suoi confronti il 7 dicembre 2024 dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 29 ottobre 2025. Il 21 maggio 2026 la decisione è diventata definitiva, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Rocco è stato riconosciuto colpevole di più reati: violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio. Secondo quanto riportato nell’ordine di carcerazione, gli episodi contestati si collocano a Zambrone in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 2021.

La pena residua e le pene accessorie

La pena principale stabilita per i delitti commessi è di 7 anni e 4 mesi di reclusione. Da questa sono stati detratti i periodi di presofferto, relativi alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari. Previste anche una serie di pene accessorie: sospensione della responsabilità genitoriale, interdizione legale durante la pena e interdizione perpetua dai pubblici uffici.