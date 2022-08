Va a funghi nei boschi di Mongiana, si perde ed arriva sino al paese di Fabrizia

Tanto spavento ma per fortuna è ritornata a casa sana e salva una donna di 73 anni di Serra San Bruno che, nella giornata di ieri, si è smarrita nei boschi fra Fabrizia e Mongiana dopo essere andata alla ricerca di funghi porcini insieme ad alcuni familiari. Sono stati proprio i familiari – avendola persa di vista e non riuscendo più a rintracciarla – ad allertare i soccorsi ed in particolare i vigili del fuoco del distaccamento di Serra. La donna ha percorso diversi chilometri fra i boschi prima di arrivare in paese a Fabrizia dove una conoscente l’ha riconosciuta mentre si trovava in una stradina e l’ha riaccompagnata in auto dai familiari.