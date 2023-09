Incidente stradale a Lamezia: perde la vita un carabiniere

Un carabiniere di 26 anni, Luca Guarino, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Lamezia Terme. Secondo quanto si è appreso, l’uomo era a bordo della sua moto, una Harley-Davidson, quando, per cause in corso di accertamenti da parte della Polizia stradale, avrebbe perso il controllo impattando violentemente contro la rotatoria del Bivio Bagni all’entrata del quartiere di Sambiase. CONTINUA A LEGGERE QUI: Incidente a Lamezia, sbanda e finisce con la moto contro una rotatoria: muore un carabiniere 26enne