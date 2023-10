Gerocarne: i carabinieri sequestrano munizioni e stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Soriano Calabro e dello Squadrone Cacciatori, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, hanno effettuato una serie di controlli nella parte vecchia di Gerocarne, composta per lo più da costruzioni in stato di abbandono. Accertati movimenti sospetti nella zona, i militari dell’Arma sono entrati in azione procedendo ad un capillare controllo dei fabbricati presenti. Sono così state rinvenute 150 munizioni per pistola calibro 9×21 in perfetto stato di conservazione e, ben occultati e conservati, 126 grammi di marijuana, 5 grammi di eroina e uno di cocaina con a corredo un bilancino elettronico per la pesatura delle dosi e un rotolo di cellophane per il loro confezionamento, segno di un’attività di spaccio avviata. Sono in corso approfondimenti degli investigatori per accertare la provenienza delle munizioni e dello stupefacente.

LEGGI ANCHE: Comune di Acquaro condizionato da ambienti controindicati, ecco le motivazioni dello scioglimento

Falsi braccianti agricoli nel Vibonese, in 106 beneficiano della prescrizione dei reati