Carabinieri travolti da auto in corsa a Lamezia, quattro i feriti

Incidente stradale nella notte in via dei Bizantini a Lamezia Terme. Il conducente di una Bmw ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere inizialmente contro un cancello e poi sulle due autovetture dei carabinieri. Sul posto per i soccorsi si sono portati i vigili del fuoco. Feriti tre dei quattro carabinieri in servizio (due in modo grave ricoverati in ospedale) ed il conducente della Bmw. Una terza ambulanza, proveniente da Tiriolo, ha soccorso il conducente della Bmw trasferito a Catanzaro.

LEGGI ANCHE: Incidente sulla statale 106, un ferito nello scontro tra un furgone e un’auto

Incidente sulla Trasversale delle Serre: quarantenne trasferito in elisoccorso a Catanzaro