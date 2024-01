Scontro nel Vibonese lungo la Statale 18, ferita una donna

Incidente stradale lungo la Statale 18 non lontano dal bivio per San Costantino Calabro e Nao, frazione del comune di Filandari. Nello scontro è rimasta ferita una donna di 50 anni che si trovava alla guida di un’autovettura. Per lei si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia (trauma cranico). Illesa la figlia della donna che si trovava con lei in auto. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme causate dallo scontro del mezzo.