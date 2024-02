Incidente sulla 107 nel Crotonese: morti due giovani e gravissime le altre persone coinvolte

È di due morti e due feriti in gravissime condizioni il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 17:00 di ieri, in località Brasimato, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza. Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Fiat Grande punto e una Wolksvagen Golf, ognuna con due persone a bordo, si sono scontrate frontalmente. Quando sul posto sono arrivati i primi soccorsi hanno trovato una scena devastante. Gli occupanti della Grande punto, un ragazzo e una ragazza di Crotone, Piero Riolo di 43 anni e Lorenza Aloisi di 33, erano già morti. I sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Crotone per estrarre le due persone dalle lamiere della Golf. I feriti, in gravissime condizioni, sono stati affidati dai vigili del fuoco al personale del 118 giunto sul posto con due ambulanze, per il trasporto in ospedale. Si tratta di una donna e della figlia, ricoverate entrambe con prognosi riservata nell’ospedale di Crotone. La prima è stata sottoposta ad intervento chirurgico, mentre la figlia é ricoverata in rianimazione. Durante le operazioni di soccorso la Ss 107 è stata momentaneamente bloccata ed il traffico deviato in una parallela nelle vicinanze. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia stradale.

