A rischio chiusura il Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia, si mobilitano i sindacati

I segretari generali provinciali dei sindacati della Polizia di Stato di Vibo Valentia: Siulp, Sap, Siap, FSP Polizia di Stato e Silp-Cgil rispettivamente Franco Caso, Francesco Franza, Domenico Palermo, Roberto Bucca e Felice Apa esprimono preoccupazione per paventata chiusura del Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia. Il timore all’indomani del trasferimento del Dirigente del reparto ad altra sede. «La mancata nomina di un altro Dirigente per il Reparto di Vibo – affermano i sindacalisti – si auspica, sia solo una dimenticanza del dipartimento della P.S. e non l’eventuale inizio dello smantellamento stessa. Nel rammentare – continuano i Segretari Provinciali – che, l’istituzione del Reparto Prevenzione Crimine a Vibo Valentia è avvenuta nel 2013 per rendere più incisivo il dispositivo del controllo del territorio nella Regione Calabria, garantendo un più razionale impiego delle risorse e minori costi di esercizio, non si riesce a immaginare, a distanza di circa 10 anni dall’apertura, il perché questa provincia, permeata dalla criminalità organizzata, dovrebbe rinunciare a questo reparto d’élite della Polizia di Stato, che assicura un intervento rapido ed un controllo capillare del territorio. Ecco perché, spostare il Reparto Prevenzione Crimine da questa provincia di frontiera e di lotta alla criminalità sarebbe un grosso errore. In tal senso, poco più di qualche anno fa, risultavano le affermazioni su Vibo Valentia dell’allora procuratore di Catanzaro: “Qui vi è una ’ndrangheta di Serie A”, motivo per cui – proseguono i sindacati di categoria – sono fortemente preoccupati».

Da qui l’invito a «non abbassare la guardia nell’interesse primario del territorio Vibonese, ancora oggi martoriato e tristemente famoso per la questione macro-criminale e l’appello alle forze politiche, amministratori, associazioni e cittadini di questa Terra per evitare la chiusura di questo importante avamposto dello Stato».

