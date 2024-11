Si è uccisa lanciandosi dall’ospedale la madre della bambina di 7 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta da una finestra a Botricello

Un doppio fatto di cronaca sta sconvolgendo la Calabria in queste ore. Mamma e figlia unite in un destino drammatico. Si è uccisa la madre della bambina di 7 anni che questa mattina era caduta da una finestra di una casa famiglia di Botricello, nel Catanzarese. La donna aveva raggiunto l’spedale Pugliese Ciaccio dove la figlia è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Qui, in preda alla disperazione, ha aperto una finestra e si è lanciata dal quinto piano. Inutili i tentativi di soccorso, è morta sul colpo.

La donna e figlia erano state accolte insieme nella casa famiglia gestita da Don Veloná. Le condizioni della bambina restano gravi. I carabinieri della compagnia di Sellia Marina stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di quanto successo a Botricello, che al momento si configura come un incidente, per accertare o eventualmente escludere eventuali responsabilità.