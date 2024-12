Tragico incidente nel Catanzarese: morte nell’auto in fiamme due ragazze di 17 e 18 anni

Tragedia nella notte a San Pietro a Maida, intorno alle 4.35, in provincia di Catanzaro, in località Guarna. Due ragazze (una delle quali minorenne) hanno perso la vita in un tragico incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes per cause in corso di accertamento si è ribaltata al di fuori della carreggiata andando ad impattare contro alberi di ulivo ed una quercia. A bordo cinque giovani tre ragazzi e due ragazze. Quest’ultime, Maria Sonetto di 17 anni e Anna Pileggi di 18 anni, rimaste incastrate, sono decedute all’interno della vettura che a seguito dell’impatto si incendiava.

Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito. I tre ragazzi che riportavano ferite lievi e contusioni affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il Comandante del NOR. Per l’autorizzazione al recupero delle salme si attende l’arrivo del magistrato di turno.