Rapimento della neonata a Cosenza, scarcerato il compagno di Rosa Vespa: Moses sarebbe stato all’oscuro di tutto

La decisione del gip all’esito dell’udienza di convalida che ha invece confermato la misura cautelare per la donna

di Antonio Alizzi

Omogo “Acqua” Moses, al termine dell’udienza di convalida, è stato scarcerato dal Gip di Cosenza, Claudia Pingitore. È risultato estraneo ai fatti contestati relativi al rapimento della piccola Sofia.

Il pubblico ministero Antonio Bruno Tridico non ha esitato a chiedere la scarcerazione di Moses, riconoscendone l’innocenza. Ora l’indagato torna in libertà, con la sua posizione destinata a essere archiviata. Rimane invece in carcere Rosa Vespa.

L’udienza di convalida, iniziata intorno alle 10 di questa mattina, ha visto un rapido cambio di prospettiva sul quadro indiziario che coinvolgeva il marito. Fin dalle prime fasi, il pm Tridico e il Gip Pingitore hanno riconosciuto che l’uomo fosse inconsapevole degli eventi accaduti il 21 gennaio 2025.

