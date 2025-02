A Vibo costretti ad allenarsi tra auto e rifiuti, il sindaco di Siderno li invita al Raciti: «Abbiamo una pista d’atletica a 8 corsie»

Mariateresa Fragomeni raccoglie l’appello del presidente della società sportiva Conoscere Jonadi rilanciata da Il Vibonese: «Da Napoli in giù non c’è una struttura simile per l'atletica, venite da noi»

«Venite ad allenarvi a Siderno, lo stadio comunale Raciti sarà a vostra disposizione per ospitare i vostri allenamenti!». Un invito in piena regola, quello del sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni, alla società sportiva “Conoscere Jonadi” che dalle pagine de Il Vibonese ha denunciato la totale mancanza a Vibo Valentia di strutture sportive dedicate all’atletica leggera, tanto che i suoi iscritti, tra cui numerosi bambini, sono costretti ad allenarsi nella zona industriale, tra auto e rifiuti. Una situazione documentata da un reportage del nostro Tonino Raco, che ha accompagnato i giovani atleti durante una loro sessione di allenamento.

Mariateresa Fragomeni

«Ho appreso dell’appello – prosegue il sindaco di Siderno – lanciato dal presidente della società sportiva “Conoscere Jonadi” Antonio Rossi, che ha denunciato l’assenza di piste per la pratica dell’atletica leggera in Calabria che costringe gli sportivi della sua (e di tante altre società) ad allenarsi per strada, nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle competizioni agonistiche organizzate dalla Fidal. Quanto denunciato evidenzia ancora una volta la necessità di investire sulle strutture idonee a consentire gli allenamenti e le gare ufficiali, come abbiamo deciso di fare noi a Siderno, puntando sulla polivalenza e l’unicità dello stadio “Filippo Raciti”».

Proprio a Siderno, nelle prossime settimane, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale, che riguarderanno proprio la pista di atletica leggera a otto corsie (l’unica da Napoli in giù), gli spalti, l’impianto di illuminazione, gli spogliatoi e il rettangolo di giuoco in erba naturale. Lavori che, una volta completati, restituiranno il principale impianto sportivo cittadino al suo antico splendore, rendendolo di nuovo idoneo a ospitare eventi e competizioni di rango nazionale e internazionale.

«Quanto denunciato dal presidente Rossi – ha proseguito il sindaco di Siderno – conferma ancora di più la necessità di garantire adeguati impianti a chi si allena e si cimenta nelle numerose specialità dell’atletica leggera, molto formative sul piano della preparazione e propedeutiche alla disputa di altre discipline, che è alla base della nostra scelta di puntare sulla rifunzionalizzazione di uno stadio che deve tornare a essere un punto di riferimento delle società di atletica leggera dell’intera regione e di tutto il Sud Italia. Adesso aspettiamo questi piccoli atleti, nella speranza di regalare loro qualche giornata di allenamento intenso, sapendo di averli come graditi ospiti alla fine dei lavori quando inaugureremo la struttura rinnovata».

Mariateresa Fragomeni conclude il suo appello ribadendo la sua disponibilità: «Una volta conclusi i lavori al “Raciti”, siamo disponibili a sederci a un tavolo con i dirigenti delle società sportive calabresi e i vertici della Fidal per concordare piani e modalità di utilizzo della struttura, proprio perché siamo consapevoli di quella che sarà la sua unicità nel panorama dell’impiantistica sportiva».