Strade chiuse: in giornata potrebbe riaprire la Maierato-Pizzo, almeno una settimana invece per la provinciale di Acquaro – VIDEO

«Forse in giornata riusciremo a riaprire la Maierato-Pizzo». È più che un auspicio quello del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina. La strada, che rappresenta un importante collegamento con la costa, è stata momentaneamente chiusa per la caduta di grande masso che si ieri si è abbattuto sulla carreggiata. Uno stop che ha reso ancora più grave l’interruzione della Statale 18, tra Vibo città e Longobardi, anche questa chiusa da alcuni giorni per una frana. La Maierato-Pizzo, infatti, rappresenta la principale alternativa viaria alla 18.

«Abbiamo già fatto delle nella giornata di ieri, con tecnici e cantonieri che hanno lavorato fino a notte – continua L’Andolina -. Oggi stanno approfondendo la situazione dello stato dei luoghi e da una prima valutazione sembrerebbe che in giornata riusciremo a riaprirla. Uso il condizionale perché non ho ancora la relazione ufficiale, ma sono ottimista».

L’ondata di maltempo che purtroppo continuerà non ha compromesso la viabilità solo sulla Sp 5, come conferma il presidente della Provincia: «Ci sono stati problemi su tante strade provinciali. Ieri gli sforzi dei cantonieri, degli ingegneri e dei geometri dell’Ufficio Viabilità si sono triplicati perché abbiamo registrato diverse difficoltà. Anche sulla Sp 11 Vibo-Triparni-Portosalvo, dove ci sono dei lavori in corso di messa in sicurezza grazie ad una programmazione che ha effettuato la mia presidenza di 500mila euro di risorse assegnate per un intervento che, certamente non sarà risolutore, ma contribuirà alla messa in sicurezza almeno parziale di questa strada».

A preoccupare maggiormente però – spiega l’Andolina – è la situazione riguardante la provinciale 72: «Quella del tracciato di Acquaro, nella frazione Piani, è la più critica tra le situazioni registrate. Anche questa strada è chiusa e questa mattina erano in corso le valutazioni degli interventi necessari per rendere nuovamente percorribile il tracciato. Da una prima valutazione, ancora non definitiva, posso dire che ci vorranno almeno sette giorni per completare i lavori, che però potranno iniziare soltanto quando il meteo lo consentirà, perché per poter intervenire in sicurezza deve smettere di piovere».