Traffico in tilt sull’A2: un camion perde il rimorchio in direzione Sud tra Pizzo e Sant’Onofrio

Due incidenti, a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, si sono verificati sull’A2 nel tratto compreso tra Pizzo e Sant’Onofrio. In direzione Sud, un camion ha perso il rimorchio (cisterna) che è andato a occupare buona parte della carreggiata che è stata chiusa per circa un’ora per rimuovere il mezzo. In direzione Nord, invece, un’auto ha perso il controllo ed è finita fuoristrada. Le forti piogge che si sono abbattute sul territorio del Vibonese nelle ultime ore potrebbero essere tra le cause degli incidenti.