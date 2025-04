Chiusura della strada Pizzo-Maierato: serve una barriera paramassi, si allontana la data della riapertura

Occorreranno delle barriere paramassi, installate in convenzione con la Protezione civile calabrese, per mettere in sicurezza la strada Provinciale 5, la Maierato-Pizzo e poterla così riaprire consentendo finalmente il passaggio delle auto. È quanto fa sapere il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, contattato da Il Vibonese. L’Andolina non scioglie ancora le riserve sulla data di riapertura della strada, assicurando però che a breve riuscirà ad essere più preciso. «Siamo in contatto con la Prociv e in procinto di siglare la convenzione che ci consentirà di procedere con la messa in sicurezza», dice, ma fino ad allora, fa capire, non è possibile avere una data certa per la riapertura.

La chiusura della strada, a causa della caduta sulla carreggiata di un grosso masso, è coincisa con lo stop, sempre per caduta massi, della Statale 18, la principale arteria stradale che collega la città capoluogo con la costa. Ma l’alternativa, cioè proprio la Pizzo-Maierato, è durata poco. Al momento, la chiusura delle due strade costringe chi deve raggiungere Vibo o Vibo Marina a fare un lungo giro percorrendo l’autostrada oppure avventuratosi lungo la Provinciale 11 che passa per Triparni.