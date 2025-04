Nasce la Rete delle città di Santa Domenica guidata dal sindaco Lucchesi: Tropea il 24 maggio ospita il Giubileo dedicato alla martire

La lampada votiva di Santa Domenica portata a Papa Francesco, foto di repertorio

Una nuova e promettente realtà ha visto la luce nel cuore del Mezzogiorno: la “Rete delle città di Santa Domenica V.M. di Tropea”. L’iniziativa, concretizzatasi nei giorni scorsi durante un’assemblea partecipata dalle municipalità aderenti, rappresenta un significativo connubio tra la profonda devozione verso la giovane martire Santa Domenica e la fervente volontà di valorizzare le peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche dei territori coinvolti. L’intuizione, maturata nel corso del 2023 grazie all’impulso dell’operatore culturale Giuseppe Semeraro, ha rapidamente raccolto consensi tra diverse comunità del Sud Italia. Ad oggi, ben 13 municipalità hanno formalmente aderito a questa Rete, siglando un patto di collaborazione all’insegna del comune riferimento spirituale.

Le città che compongono questa inedita alleanza sono: Scorrano (Le), Campagna (Sa), Caraffa (Cz), Mandanici (Me), Torre di Ruggiero (Cz), Ricadi (Vv), Santa Domenica a Talao (Cs), Santa Domenica Vittoria (Me), Tropea (Vv), Orria (Sa), Sant’Angelo di Brolo (Me), Castroreale (Me) e Cammarata (Agr). Un elenco che testimonia la diffusione del culto di Santa Domenica ben oltre i confini regionali, unendo idealmente genti e storie diverse sotto la sua protezione.

L’assemblea ha rappresentato anche un momento cruciale per la definizione della governance della Rete. Alfredo Lucchesi, primo cittadino di Santa Domenica a Talao, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di presidente, mentre Mario Pendinelli, sindaco di Scorrano, è stato designato vicepresidente. A completare il direttivo saranno la segretaria Grazia Pignatelli e i consiglieri Antonio Sciumbata (sindaco di Caraffa Catanzaro) e Agostino Astore (sindaco di Orria). Un importante ruolo di guida spirituale è stato affidato a don Nino Di Vincenzo, parroco di Mandanici, nominato assistente ecclesiastico. L’anima operativa del progetto continuerà ad essere Giuseppe Semeraro, vero motore dell’iniziativa. Il programma della neonata rete si preannuncia già ricco di iniziative. Tra queste, spicca l’annunciato “Giubileo sui passi di Santa Domenica”, un evento di forte significato religioso e culturale che si terrà sabato 24 maggio nella Cattedrale di Tropea. Realizzato in sinergia con la Diocesi Nicotera-Mileto-Tropea e il vescovo Attilio Nostro, il Giubileo rappresenterà un’occasione di raccoglimento per le comunità unite dalla fede e un’importante vetrina per la valorizzazione del patrimonio spirituale e territoriale condiviso.