Dramma all’ospedale di Vibo: al settimo mese di gravidanza muore dopo che apprende del decesso del suo bambino

La 32enne sarebbe giunta allo Jazzolino in preda a forti dolori addominali. Dopo la notizia della morte del feto ha avuto un gravissimo malore. Inutili i tentativi rianimarla durati quasi un'ora. La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia

Un dramma che lascia attoniti quello che si è consumato questa notte all’ospedale Jazzolino di Vibo. Una donna di appena 32 anni, Martina Piserà, di Pizzo, al settimo mese di gravidanza, è morta nel nosocomio cittadino dove era giunta con forti dolori. Vicenda che ha letteralmente sconvolto gli operatori sanitari del reparto di Ginecologia e Ostetricia. A quanto si apprende, la donna sarebbe giunta in ospedale durante la notte accusando forti dolori addominali. Soccorsa e sottoposta a ecografia, i medici hanno riscontrato la morte del feto. Alla notizia la donna ha avvertito un grave malore e anche le sue funzioni vitali sono precipitate. Per quasi un’ora il personale dello Jazzolino ha tentato di rianimarla ma senza successo. Poi, poco prima delle 7 di mattina, è stato dichiarato il decesso. La cartella clinica è stata acquisita dai carabinieri ed è stato disposto il sequestro della salma in attesa dell’autopsia.