Il Frecciarossa salta la fermata di Vibo-Pizzo ed è costretto a fare marcia indietro tra lo sconcerto dei passeggeri: il VIDEO

Aspettare il tuo treno sulla banchina della stazione e vederlo passare senza fermarsi mentre resti a bocca aperta e con le valigie in mano. È quanto successo questa mattina alla stazione di Vibo-Pizzo, dove il Frecciarossa 8418 delle 7.08, partito da Reggio Calabria e diretto a Venezia, ha letteralmente bruciato la fermata vibonese prevista nel suo itinerario. Il treno ha proseguito la sua corsa oltre la stazione, per poi fermarsi e tornare mestamente indietro, tra lo stupore dei passeggeri che attendevano il convoglio sulla banchina. Uno dei viaggiatori ci ha inviato questo video, che testimonia quanto accaduto.

A causa del contrattempo, il treno ha accumulato circa 30 minuti di ritardo, ma alla fine è ripartito caricando chi l’aveva visto sfrecciare sotto al naso. In questo frangente nessuna comunicazione è stata diffusa dagli altoparlanti della stazione. Eppure non è affatto usuale che un treno salti una fermata, soprattutto quelli a lunga percorrenza, come in questo caso. Tanto più che la circolazione sulla rete ferroviaria è regolata da una miriade di dispositivi elettronici che dovrebbero garantire la sicurezza.