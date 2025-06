Bivona, piazzetta della Tonnara danneggiata ma stavolta i vandali non c’entrano: «Manovra sbagliata di un furgone dei rifiuti»

La piazzetta della Tonnara di Bivona, nuova di zecca, danneggiata, con i tasselli della pavimentazione in legno divelti. Di fronte a quello che sembrava un vero e proprio atto di vandalismo la reazione dell’assessore Stefano Soriano è stata furente: «Stanotte, le solite bestie hanno pensato bene di distruggere lo spazio antistante la Tonnara a Bivona. Sono sempre gli stessi ma stavolta questo atto ignobile non rimarrà impunito».

Insomma, sembrava purtroppo che fosse andato in scena il solito copione di una città che subisce spesso l’azione devastante di balordi che non trovano di meglio da fare se non distruggere il bene comune. E invece, Il Vibonese ha accertato che, almeno in questo caso, i vandali non c’entrano. A causare i danni alla pavimentazione in doghe di legno è stato inavvertitamente un dipendente della ditta Muraca, che si occupa della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

La ricostruzione di quanto accaduto ce la offre Rino Farfaglia, responsabile del “cantiere” (come si dice in gergo riferendosi alla rimozione dei rifiuti): «Questa mattina, quando sono giunto sul posto (alla Tonnara era in programma un incontro scientifico e istituzionale, ndr) ho notato la pavimentazione danneggiata in più punti e anche io ho subito pensato a un atto di vandalismo, perché quest’area, di notte, è frequentata da molti ragazzi che spesso disturbano i residenti con schiamazzi e il rumore dei loro scooter. Poi ho parlato con l’operatore che si è occupato della rimozione dei rifiuti e mi ha spiegato che, inavvertitamente, ha danneggiato la piazzetta mentre faceva manovra con il furgone di servizio».



Insomma, il danno c’è e dovrà essere riparato, ma almeno stavolta è frutto del caso e non di una folle volontà distruttiva