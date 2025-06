Sporcizia e degrado nei pressi dei mercati generali di Vibo Valentia, la denuncia di un cittadino: «Non ci tornerò più»

Vibo Valentia, località aeroporto. Una distesa di rifiuti costeggia la strada nei pressi dei mercati generali, davanti al cui cancello si è formata una micro discarica a cielo aperto. Non solo scarti dei produttori agricoli, come cassette di legno e scatole, ma materiale di ogni genere, anche altamente inquinante: un vecchio monitor, diversi pneumatici, bottiglie e vestiario che qualcuno ha provato a smaltire con il fuoco. Qualche settimana fa sono stati allertati i Vigli del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia per spegnere un incendio sul cumulo di rifiuti e sterpaglie che inevitabilmente ha sprigionato diossina.



L’area che è di competenza del Corap (Ente in liquidazione coatta) non è presidiata dalle telecamere, situazione che incentiva i soliti incivili dall’abbandono incontrollato dei rifiuti.

«L’altro ieri ho accompagnato mia madre al mercato – scrive un cittadino – ma appena siamo giunti si è presentata davanti a noi una scena indecorosa. Di degrado assoluto. Non solo cumuli di spazzatura davanti all’ingresso, anche il capannone che ospita i venditori agricoli non è in condizioni decenti- prosegue. Il pavimento era così sporco che le mie scarpe restavano appicciate al suolo. È stata un’esperienza sgradevole. Non torneremo mai più», aggiunge per poi domandarsi: «È possibile che il Comune di Vibo non faccia niente per sanare questa situazione?»