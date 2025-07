Tropea, da una settimana manca l’acqua nelle zone alte e al Carmine: portata idrica dimezzata, Sorical cerca gli allacci abusivi

Da circa una settimana la zona alta di Tropea è rimasta a secco e i disagi maggiori sembrano verificarsi principalmente nel quartiere Carmine dove monta l’esasperazione dei residenti anche quest’anno. La frustrazione è palpabile: «Siamo senz’acqua da sette giorni, è una vergogna e nessuno ne parla», questo lo sfogo generale dei cittadini costretti a rifornirsi di bottiglie d’acqua con cui lavarsi alla buona e poter cucinare. Abbiamo dunque chiesto lumi su cosa stia accadendo al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Tropea, Francesco Gerace, il quale ci ha fornito un quadro dettagliato della situazione, chiarendo che «la criticità non è imputabile agli impianti comunali». Il fulcro del problema, secondo l’architetto, «risiede nella condotta principale del gruppo sorgentizio “Contura”», che serve non solo Tropea ma anche Zambrone e Parghelia. «Ho contattato la Sorical più volte, incluso oggi pomeriggio, e mi hanno garantito che stanno lavorando già da qualche giorno sulla condotta in questione a seguito di una serie di segnalazioni, provenienti anche da Tropea, poiché i tecnici si sono accorti che c’è una forte riduzione di acqua all’interno delle condutture, acqua che poi finisce nei nostri serbatoi comunali. Sorical è in fase ormai conclusiva di accertamento per verificare perché c’è questa anomala riduzione di risorsa idrica all’interno della sua condotta. Una volta scoperto il motivo, parliamo indicativamente di una riduzione da 13 litri al secondo a 6-7 litri al secondo per Tropea, si interverrà di conseguenza».

Questa drastica riduzione della portata, un dimezzamento effettivo, sta mettendo in ginocchio diverse zone di Tropea, rendendo impossibile garantire la pressione necessaria. «Per riempire un serbatoio e portarlo ad una capienza sufficiente per dare pressione a tutta la comunità – ha spiegato Gerace – serve un certo quantitativo di tempo, considerando gli iniziali 13 litri al secondo. Dal momento che non disponiamo più di questo quantitativo di acqua, va da sé che si raddoppiano i tempi e quindi il serbatoio resta sempre semivuoto, quantomeno meno della metà, per cui non ce la fa ad arrivare nelle parti più alte o nelle parti più lunghe, considerando tra l’altro l’enorme flusso di turisti che ci sono in questo momento a Tropea. All’interno di questa condotta – ha specificato Gerace – c’è un’anomalia di quantità e tipo di acqua, per cui stanno cercando di lavorare e capire dove stia il problema». Gerace ha inoltre escluso che la riduzione sia dovuta a semplici perdite, in quanto «non ci sono stati affioramenti». Le verifiche, che vanno avanti da circa una settimana con strumentazioni apposite, «si stanno ora concentrando in particolare su rete Sorical nei pressi della galleria di Tropea».

La gestione del servizio idrico da parte del Comune

Per quanto riguarda la richiesta di maggiore fornitura avanzata recentemente dal Comune, Gerace ha chiarito: «Sorical intende prima capire quale sia la situazione attuale e ovviamente non manda incremento di acqua se non si individuano le cause di questa anomalia riscontrata. Se avessimo 13 litri al secondo effettivi, non avremmo probabilmente problemi. Oppure li potremmo avere solo in particolari orari del giorno, ma non ci sarebbe questa problematica quotidiana e soprattutto così indiscriminata». Infine, il capo dell’Utc ha sottolineato l’impegno del Comune nella gestione interna della risorsa idrica, con la sostituzione di pompe e l’efficientamento degli impianti, sebbene queste azioni non siano sufficienti a colmare la carenza derivante dalla riduzione a monte. «Noi abbiamo fatto controllare le nostre pompe, le abbiamo sostituite: una nuova è stata azionata nella zona della Marina ieri sera, un’altra nella zona Vulcano; siamo in fase di gara e credo che entro 72 ore sarà collocata una nuova pompa – in quest’ultima località -, non perché la precedente non funzionasse, ma perché si possa avere maggiore efficientamento. Queste pompe non sarebbero sufficienti comunque a coprire la criticità che abbiamo, quindi se non è dal serbatoio che ci arriva l’acqua, Tropea ne rimarrà purtroppo senza perché quel poco che abbiamo serve soltanto alcune zone e non riesce ad arrivare ad altre, Carmine compreso».

La campagna di controlli a tappeto di Sorical

I controlli in atto, tuttavia, rientrano nella campagna contro gli allacci abusivi avviata e annunciata propio ieri da Sorical, per individuare le cause principali della carenza idrica in alcune aree della Calabria, aggravate dalla siccità. «Precise strategie – ha fatto sapere Sorical – per contrastare il fenomeno degli usi impropri e soprattutto degli allacci abusivi al sistema idrico che, molto spesso, sono tra le principali cause della carenza idrica che si registra in alcune aree della regione». Sorical, sottolineando «l’importanza della collaborazione con le amministrazioni comunali», ha fatto sapere che molte di esse «hanno già emanato regolamenti specifici. L’azienda sta implementando sistemi di telegestione e telelettura dei contatori per monitorare i flussi e individuare anomalie di consumo. In sinergia con le Forze dell’ordine, squadre tecniche sono state dispiegate per verifiche mirate anche nel Vibonese, portando a decine di denunce con richieste di risarcimento danni fino a 5.000 euro».

Sorical ha inoltre lanciato un’iniziativa per permettere la regolarizzazione delle posizioni per chi è allacciato alla rete idrica senza contratto. Questa “fase iniziale”, della durata di 12 mesi, prevede un« ravvedimento operoso che include la contrattualizzazione dell’utenza, la disapplicazione di sanzioni per le fattispecie non aggravate, e il pagamento di un consumo stimato con un incremento del 20% a partire dal giorno di subentro nella gestione operativa. La campagna è estesa anche agli amministratori e alle utenze condominiali». Il modulo per la richiesta è disponibile sul portale di Sorical.